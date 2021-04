Calciomercato Fiorentina: clamoroso retroscena su Sergio Oliveira

Secondo Gianluca Di Marzio il centrocampista del Porto venne offerto a diverse squadre italiane nel 2019, tra cui la Fiorentina

Sergio Oliveira, l’uomo che ha fatto fuori la Juventus dalla Champions League 2020/21 con il suo Porto, fu vicino a vestire la maglia di una squadra italiana due stagioni fa.

Per Gianluca Di Marzio infatti nel 2019 il centrocampista portoghese, che nel 2019 non stava vivendo un grande momento di forma, venne offerto dal Porto a diversi club della Serie A tra cui la Fiorentina che però non lo ritenne all’altezza. Il giocatore allora per ritrovare la forma finì in prestito per sei mesi al Paok Salonicco.