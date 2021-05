Fiorentina, Commisso prova a convincere Vlahovic. Ecco come

Il presidente della Fiorentina Commisso prepara la strategia per convincere Vlahovic a rimanere in viola. Le ultime

Non è detto che Dusan Vlahovic vada via subito la prossima estate, anzi. La Fiorentina non è in un grande momento e sa che privarsi anche del suo giocatore migliore potrebbe voler dire ritrovarsi ancor più spaesata ai nastri di partenza della prossima stagione.

E allora il presidente Rocco Commisso ha cominciato a lavorare per convincere Dusan e il suo procuratore Darko Ristic che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse telefonate soprattutto dall’Inghilterra. Un primo passo potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria, un po’ come era avvenuto per Vecino, per prolungare il contratto di Vlahovic almeno di un anno, fino al 2024. Lo riporta Il Corriere dello Sport.