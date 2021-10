Calciomercato Fiorentina, primi contatti per Lucca

Calciomercato Fiorentina, i viola alla ricerca di un bomber per gennaio. Contatti avviati per l’acquisto di Lorenzo Lucca

Fiorentina alle prese con il caso Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe lasciare la squadra già a gennaio e il club viola non vuole farsi trovare impreparato. Per questo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono partiti i contatti con il Pisa per Lorenzo Lucca.

Il giovane bomber è ritenuto, insieme a Scamacca, il profilo adatto per rimpiazzare Vlahovic. Strada però in salita vista la nutrita concorrenza.