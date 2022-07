Calciomercato Fiorentina, Jovic è atterrato a Peretola

Jovic è atterrato all’aeroporto di Firenze. Ad aspettarlo alcuni tifosi. Per lui in giornata le visite mediche e la firma con la Fiorentina

Luka Jovic è atterrato a Peretola, l’aeroporto di Firenze, dove alcuni tifosi Viola erano pronti ad accoglierlo.

Per lui in programma oggi le visite mediche e la firma che lo legherà alla Fiorentina.

Un grande colpo quello di Commisso, soprattutto per la formula strappata al Real Madrid: le merengues hanno infatti liberato il classe 1997 senza pretendere nessun indenizzo e pagheranno la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni. Jovic percepirà 2,5 milioni per le prossime stagioni: al termine potrà decidere se rinnovare o lasciare la Fiorentina. Nel secondo caso percepirà il doppio (circa 5 milioni) per il terzo e il quarto anno.