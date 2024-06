Calciomercato Fiorentina, l’agente di Kayode: «VI SVELO quello che sarà il suo futuro»

Michael Kayode, giovane esterno della Fiorentina, è destinato a partire in questa sessione di calciomercato? Le parole dell’agente

Tramite Tuttomercatoweb, l’agente dell’esterno della Fiorentina Kayode, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul futuro del giocatore viola.

«Dall’Italia c’è stato qualcosa, ma poco: più che altro si parla di Premier. Oggi Kayode è della Fiorentina, che se lo tiene stretto. Palladino lo vuole. Poi se arriva una offerta deciderà la Fiorentina. Ad oggi non c’è niente di concreto, sono solo voci. Penso e mi auguro che rimanga per maturare un anno in più. Se fa un altro grande anno qui, poi aumenterà anche il valore, perché sono convinto che farà una stagione strepitosa con Palladino»