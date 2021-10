Calciomercato Fiorentina: possibile cessione a gennaio per Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina già a gennaio. Due club anticipano la Juve?

La Juve dovrà sfidare almeno due club di livello internazionale per provare a strappare Vlahovic alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, la viola potrebbe decidere di cedere l’attaccante serbo già nella prossima sessione di mercato di gennaio. In questo caso l‘Atletico Madrid e il Manchester City potrebbero darsi battaglia per Vlahovic anticipando i bianconeri che lo vogliono per l’anno prossimo.