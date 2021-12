Calciomercato Fiorentina: serve un attaccante, spunta l’idea Simy

Calciomercato Fiorentina: il club viola è alla ricerca di un attaccante e spunta l’idea Simy. I nomi

Secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic. Toni Martinez, 24 anni del Porto, è uno dei potenziali candidati. Dal Portogallo raccontano di un’offerta viola low cost che per il momento non avrebbe acceso gli interessi del club lusitano. Sulle sue tracce c’è anche l’Hertha Berlino.

Attenzione anche alla pista che conduce a Joao Pedro del Cagliari su cui è molto forte il pressing del Galatasaray. Nel frattempo spera di trovare sistemazione Caicedo che non trova spazio nel Genoa. La sua candidatura potrebbe tornare d’attualità un anno dopo. Capitolo Borja Mayoral, in prestito alla Roma dal Real Madrid: nonostante le difficoltà crescenti, la Fiorentina non smette di seguirlo. Attenzione anche a Simy, in prestito alla Salernitana dal Crotone. Era finito nell’orbita viola in estate. Se l’avventura in Serie A della squadra campana dovesse davvero terminare tra due giorni, l’accordo potrebbe essere trovato coi calabresi a prezzi contenuti.