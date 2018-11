Il Barcellona cerca un sostituto di Suarez: Messi ha consigliato l’acquisto di Piatek, bomber polacco del Genoa

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante che, in futuro, possa sostituire Suarez. Secondo il quotidiano Don Balon i blaugrana hanno messo gli occhi su Piatek, bomber polacco del Genoa. È stato Messi in persona a caldeggiarne l’acquisto, ma per vederlo esultare al Camp Nou il Barcellona dovrà superare una folta concorrenza. Sul Piatek, infatti, si sono già mosse in anticipo Napoli e Chelsea. Certo l’investitura della pulce argentina potrebbe convincere i dirigenti azulgrana a sbaragliare gli avversari e assicurarsi così il 23enne polacco.