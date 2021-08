Calciomercato Genoa, colpo Bentaleb per il centrocampo. Le ultime

Il Genoa, dopo diverse partenze di lusso, prova a rinforzare la rosa: vicino lo svincolato Bentaleb

A sorpresa il Genoa sarebbe vicino a chiudere un altro colpo di mercato. Il club rossoblù ha bisogno di sistemare il parco giocatori viste l’ultima stagione tutt’altro che esaltante e una serie di partenze illustri che hanno indebolito la rosa. Gli occhi della società di Enrico Preziosi si sono posati su Nabil Bentaleb.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, sarebbe in stato avanzato la trattativa per portare Bentaleb, centrocampista algerino svincolato classe 1994, al Genoa. Dopo le esperienze con Tottenham, Newcastle e Schalke 04, il mediano potrebbe approdare in Italia a parametro zero. Stando alla ricostruzione il giocatore sarebbe già in città per la firma.