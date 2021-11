Calciomercato Genoa, un rinforzo dalla Dea per Sheva

Il calciomercato del Genoa potrebbe aprirsi con un grande colpo: Miranchuk dell’Atalanta piace ai rossoblù e potrebbe essere il rinforzo di Sheva

Il Genoa deve cambiare rotta in campionato. La sconfitta contro la Roma, alla prima di Shevchenko in panchina, ha lasciato l’amaro in bocca. Serve tornare a fare punti, ma nel frattempo la società sta guardando il mercato come opportunità.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Grifone starebbe pensando a Miranchuk dell’Atalanta. Il centrocampista risso in uscita dalla Dea, in caso di arrivo di Boga, potrebbe essere un rinforzo gradito a Sheva.