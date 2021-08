Calciomercato Genoa, Stryger Larsen nel mirino: le ultime

Stryger Larsen potrebbe lasciare l’Udinese, dopo le trattative saltate in estate: su di lui l’interesse del Genoa. I dettagli

Il Genoa deve correggere evidentemente qualcosa per competere al meglio in campionato: il 4-0 contro l’Inter ha lasciato molti dubbi ed evidenzia la necessità di intervenire sul mercato. In attacco si punta a Supryaga, sfidando la Sampdoria.

Come riportato da Sky Sport, per la fascia destra piace Stryger Larsen dell’Udinese: il laterale danese è stato vicino anche al Galatasaray ma poi la trattativa è saltata. L’ipotesi di restare in Serie A potrebbe convincere il danese a cambiare maglia.