Calciomercato Genoa, contatti per Vitinha: la situazione

Le ultime sull’interessamento del Genoa per Vitinha, attaccante portoghese classe 2000 del Marsiglia. I dettagli

Il Genoa prova il grande colpo in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i rossoblù avrebbero infatti avviato i contatti con il Marsiglia per Vitinha, attaccante portoghese classe 2000.

Nell’operazione rientrerebbe anche Ruslan Malinovskyi, in prestito al Genoa proprio dall’OM. I rossoblù anticiperebbero il riscatto del trequartista ucraino in questo doppio clamoroso colpo di mercato.