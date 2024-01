Il calciomercato dell’Inter potrebbe non essere terminato con l’arrivo di Buchanan perché Inzaghi sogna un innesto in attacco. Difficile, ma prima devono verificarsi due condizioni

Il profilo più praticabile dovrebbe essere quello di un attaccante poco impiegato in Serie A, in modo da regalare a Inzaghi una punta che conosce già il nostro campionato. La ricerca non è facile. Ma c’è ancora qualche settimana per mettere a fuoco l’obiettivo. Prima bisogna incastrare due tessere: la partenza di Sanchez e la vittoria in Supercoppa. Lo scrive Tuttosport.