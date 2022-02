Calciomercato Inter, scatto per Bremer: così si brucia la concorrenza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, scatto per Bremer: le ultime sulla situazione del difensore brasiliano, cercato da mezza Europa

Secondo calciomercato.com riporta che l’Inter avrebbe anticipato tutti per il difensore centrale del Torino Bremer.

Le parti si parlano dall’inizio del campionato attuale e i nerazzurri avrebbero già ottenuto il consenso del brasiliano, staccando la folta concorrenza, composta da squadre quali Bayern Monaco, Milan e Juventus.

Se lato giocatore ci sarebbe già l’accordo di massima, mancherebbe ancora l’intesa tra le società. La mossa del rinnovo di Bremer fornisce un’arma in più a Cairo e Vagnati per contrattare al rialzo il prezzo del cartellino.

Sempre secondo calciomercato.com, proprio in sede di rinnovo Bremer avrebbe chiesto alla dirigenza granata di non impuntarsi con le richieste di cifre astronomiche. Proprio questo dettaglio potrebbe far venire incontro le parti, date le difficili condizioni finanziare dell’Inter.