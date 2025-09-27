Calciomercato Inter, occhi su Caprile: il portiere del Cagliari nel mirino per il futuro

Calciomercato Inter, occhi su Elia Caprile: è proprio il portiere del Cagliari nel mirino per il futuro per i pali dei nerazzurri

Questa sera alla Domus Arena il Cagliari affronterà l’Inter, ma tra i protagonisti più osservati ci sarà senza dubbio Elia Caprile, portiere classe 2001. L’estremo difensore, acquistato dal Napoli per 7 milioni di euro dopo il prestito semestrale in Sardegna, è infatti uno dei profili che la dirigenza nerazzurra segue con maggiore attenzione in ottica futura.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida odierna rappresenterà per Giuseppe Marotta (amministratore delegato dell’Inter) e Piero Ausilio (direttore sportivo) l’occasione ideale per rivedere Caprile da vicino, in un contesto competitivo e contro un avversario di livello come l’Inter guidata da Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi allenatore della prima squadra.

Il dilemma in porta per l’Inter

Il presente nerazzurro è caratterizzato da un’alternanza tra Yann Sommer, portiere svizzero di grande esperienza e affidabilità, e Josep Martinez, estremo difensore spagnolo arrivato dal Genoa. Una rotazione che ha garantito solidità, ma che non ha ancora sciolto i dubbi sulla scelta definitiva per il futuro. Per questo motivo la società valuta con attenzione un profilo giovane, italiano e con margini di crescita, che possa diventare un punto fermo per gli anni a venire.

Il percorso di Caprile

Caprile, 24 anni compiuti da poco, è considerato uno dei portieri italiani più promettenti. La sua carriera racconta un percorso di crescita graduale: dagli inizi in Serie C con la Pro Patria, al campionato di Serie B da protagonista con il Bari – con cui ha sfiorato la promozione in A perdendo la finale playoff proprio contro il Cagliari – fino all’esperienza in Serie A con l’Empoli.

Il trasferimento in Sardegna ha rappresentato un ulteriore passo avanti. Accettando la sfida di difendere i pali di una squadra in lotta per la salvezza, Caprile ha dimostrato maturità e continuità di rendimento, conquistando la fiducia del Cagliari e attirando l’interesse di diversi club, tra cui proprio l’Inter.

Uno sguardo al futuro

La dirigenza nerazzurra considera Caprile un investimento sostenibile e di prospettiva. Il match di questa sera sarà dunque anche un banco di prova per valutare se il portiere rossoblù sia già pronto al grande salto in una big di Serie A.