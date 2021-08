Calciomercato Inter, Correa è la prima scelta: il punto sull’attacco

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, l’esperto di mercato Manuele Baiocchini ha parlato dell’attacco dell’Inter

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione di calciomercato, il giornalista Manuele Baiocchini ha fatto il punto sull’attacco nerazzurro:

«Un altro attaccante è ovvio che arriverà, e credo che Zapata al momento sia molto difficile perché l’Atalanta non lo vuole far partire. Correa è oggi probabilmente il primo nome per Inzaghi, che lo conosce bene e sa cosa può dare. La valutazione della Lazio è di circa 40 milioni e sappiamo che i nerazzurri sono molto interessati. Lucci sta lavorando all’affare».

LE ULTIME SU INTERNEWS24