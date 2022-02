Calciomercato Inter, corsia preferenziale per Frattesi. Ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, pole per Frattesi: c’è il canale preferenziale con il Sassuolo per il centrocampista che piace a Marotta

L’Inter c’è e fa sul serio per Davide Frattesi, in grande spolvero anche ieri a San Siro. Beppe Marotta e Piero Ausilio da mesi ormai dialogano col Sassuolo per il centrocampista, oltre che per Gianluca Scamacca, ieri a segno.

L’anno prossimo, magari, indosseranno entrambi la maglia nerazzurra. Frattesi che ha fatto ammattire i centrocampisti nerazzurri con il suo dinamismo e con Scamacca perno di una manovra offensiva che De Vrij e soci hanno fatto una gran fatica a leggere. A riportarlo è il Corriere dello Sport.