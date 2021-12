Calciomercato Inter, Djuricic l’ultima idea per l’attacco

Calciomercato Inter: c’è Djuricic nei pensieri di Beppe Marotta. I nerazzurri sulle tracce dell’attaccante del Sassuolo

L’Inter ha messo nel mirino Filip Djuricic, per rinforzare la trequarti in estate. Gazzetta.it fa il punto della situazione sul giocatore serbo.

«Dopo Onana, portiere dell’Ajax già bloccato dai nerazzurri, Marotta pensa anche a Djuricic. L’attaccante è in scadenza nel 2022 e l’accordo potrebbe essere favorito dall’uscita di Alexis Sanchez. Colpo per giugno con possibile definizione in questa sessione».