Calciomercato Inter, Donnarumma e PSG, addio ormai inevitabile? I nerazzurri restano in agguato

Calciomercato Inter, Donnarumma sul piede d’addio con i parigini? Ecco cosa filtra sul portiere della Nazionale osservato dai meneghini

La storia tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain sembra ormai giunta al capolinea. Come riportato da Nico Schira su X, il portiere italiano ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, aprendo così scenari interessanti per il futuro del numero uno. Resta ancora da capire se l’addio sarà immediato, come vorrebbe e spera il club parigino, oppure se Donnarumma resterà fino alla fine della stagione per poi liberarsi a parametro zero.

Il tema del rinnovo è da tempo al centro delle riflessioni del giocatore e della società francese. Il portiere della Nazionale, arrivato al PSG nel 2021 con grandi aspettative, ha dimostrato il suo valore tra i pali ma ora guarda con attenzione alle prossime mosse, consapevole di voler valutare con calma il suo futuro. Dal canto suo, il PSG spinge per una cessione anticipata, in modo da evitare di perderlo gratuitamente e ricavare una cifra importante sul mercato.

In questo contesto, il nome di Gigio Donnarumma è già finito nel mirino di diversi club italiani e internazionali, con l’Inter in prima fila. Il club nerazzurro, da sempre attento ai profili di grande qualità, considera il portiere campione d’Europa un possibile rinforzo di spessore per la porta. Con la situazione ancora aperta e il contratto in scadenza, la trattativa può prendere forma già nei prossimi mesi, qualora il PSG decidesse di cedere subito il giocatore.

L’eventuale ritorno di Donnarumma in Serie A sarebbe senza dubbio un colpo importante per il mercato nerazzurro, che negli ultimi anni ha puntato su un mix di esperienza e talento per tornare a competere ai massimi livelli. L’Inter, che già può contare su una rosa di livello, vedrebbe in Donnarumma un leader tra i pali e un simbolo per il futuro.

In attesa di sviluppi concreti, il calciomercato si prepara a un’estate caldissima in cui il destino di Donnarumma potrebbe influenzare le strategie di diversi club, con l’Inter pronta a farsi trovare pronta per cogliere un’occasione di mercato di primissimo piano.