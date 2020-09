Calciomercato Inter: il Tottenham vuole Skriniar ma la strada è in salita

Calciomercato Inter: l’interesse del Tottenham per Milan Skriniar è vivo ma la strada è in salita viste le richieste dei nerazzurri

Il Tottenham vuole Milan Skriniar ma difficilmente – spiega La Gazzetta dello Sport -potrebbe accontentare l’Inter: lo slovacco piace agli Spurs, anche se i 50 milioni richiesti sono un duro ostacolo da superare.

A Londra non hanno una liquidità così “pesante” da pensare di poter affondare per lo slovacco: comunque un capitale per l’Inter, nonostante le difficoltà nella passata stagione. Così Milan può diventare una sorta di jolly da utilizzare sul mercato, sperando in un’offerta top dalla Premier. Torneo non casuale, per il quale l’agenzia Base Soccer ha ottenuto il mandato per cercare di trovare la miglior soluzione.