Calciomercato Inter, Inzaghi cerca un attaccante: occhi sul suo pupillo

Calciomercato Inter: per il mercato di gennaio Inzaghi cerca un attaccante e pensa a un suo pupillo

Le condizioni poco rassicuranti di Alexis Sanchez sembrano spingere l‘Inter a tornare sul mercato nella sessione invernale. Occhi puntati su Felipe Caicedo e in questo senso andrà valutato quello che intenderà fare Shevchenko appena approdato al Genoa. Quello che è certo è che Inzaghi conosce bene il centravanti già allenato alla Lazio e lo considera un attaccante fortemente affidabile.

«Attenzione a quello che potrebbe accadere al Genoa con l’arrivo di Shevchenko: darà fiducia a Caicedo, arrivato in estate dalla Lazio, ma finora poco fortunato fra infortuni e scelte di Ballardini, oppure punterà su profili più giovani, aspettando i rinforzi promessi dalla nuova proprietà? A quel punto, chissà che Inzaghi non indichi il suo “vecchio” pupillo: ha 33 anni, ma non avrebbe prezzi esorbitanti».

