Calciomercato Inter: l’agente di Onana in Italia, a breve l’incontro con i nerazzurri

L’agente di Onana è in questi giorni in Italia e, nelle prossime ore, potrebbe incontrare i vertici del club nerazzurro

André Onana sarà il portiere dell’Inter dalla prossima stagione. Sembrano ormai non esserci dubbi a riguardo e, come riporta Tuttosport, la presenza del suo agente in Italia è un ulteriore segnale.

Albert Botines si trova in questo momento a Roma e sembra scontato che nei prossimi giorni salirà a Milano per incontrare la dirigenza dell’Inter.