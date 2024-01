Calciomercato Inter, una punta a gennaio? la posizione del club

Calciomercato Inter: in casa nerazzurra si ragiona sulla dipendenza dell’attacco da Lautaro Martinez e su un possibile rinforzo

Il Corriere dello Sport solleva l’interrogativo sulla dipendenza dell’Inter da Lautaro Martinez, evidenziando le sfide senza di lui contro Lecce e Genoa. Sebbene la squadra abbia ottenuto una vittoria e un pareggio, la produzione offensiva è stata inferiore, con Thuram disorientato e Arnautovic e Sanchez insufficienti. Il ritorno di Lautaro contro il Verona ha subito portato un miglioramento.

Tuttavia, si sottolinea che la corsa per lo scudetto non può basarsi solo su di lui, considerando possibili cali di forma o infortuni. Nonostante l’Inter escluda rinforzi in attacco a gennaio, la squadra si espone al rischio di dipendere eccessivamente da Lautaro.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM