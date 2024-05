Calciomercato Inter, quale sarà il FUTURO di Correa? Potrebbe finire in estate in QUELLA SQUADRA

Calciomercato Inter, ecco quale sarà il futuro dell’attaccante Correa dopo l’esperienza fatta al Marsiglia

L’eliminazione dell’Olympique Marsiglia in semifinale di Europa League contro l’Atalanta è stata una pessima notizia per il calciomercato Inter, nella quale non ci sarà il riscatto di Joaquin Correa. Quale sarà il suo futuro? Come riportato dal Corriere dello Sport, risulterà particolarmente difficile da piazzare, con un anno di contratto rimanente e un ingaggio da 3 milioni e mezzo a stagione.

Il quotidiano scrive: «Tutto questo lo rende difficile da piazzare, a maggior ragione dopo una stagione deludente con appena 19 presenze senza mai disputare tutti i 90’ e senza nemmeno mettere a referto un gol o un assist. Lo status contrattuale metterà anche i bastoni tra le ruote per la ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a Inzaghi per potenziare il reparto. Nell’estate 2021 l’argentino era stato acquistato dalla Lazio con un’operazione da 31 milioni e adesso rimane a bilancio ancora per 8,5 milioni. A San Siro Correa non ha mai scaldato i cuori dei tifosi interisti, totalizzando appena 10 reti in 77 presenze nell’arco di due stagioni. L’anno scorso è stato quello più difficile, quando ha sprecato diverse chance concesse da Inzaghi».