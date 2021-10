Calciomercato Inter, le mosse per arrivare a Nandez

L’Inter per il calciomercato di gennaio non molla Nandez e pensa a un’operazione in stile Locatelli

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi, l’Inter non ha intenzione di mollare la pista Nandez e per il calciomercato di gennaio ha l’intenzione di tornare all’assalto con il Cagliari.

Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a proporre ai sardi un’operazione in stile Locatelli alla Juventus, quindi un prestito oneroso con riscatto a giugno 2022. Intanto i nerazzurri continuano anche a puntare Jovic del Real Madrid.