Calciomercato Inter, Onana ma non solo: tutti i colpi a zero in lista

Calciomercato Inter: non solo Onana, i nerazzurri hanno un’intera lista di nomi a costo zero per la prossima stagione

Come sempre l’Inter è molto attenta al mercato dei parametri zero e – per questo motivo – è già stato bloccato André Onana, che firmerà per il club nerazzurro. Il portiere ha declinato i tentativi in extremis di inserirsi tra lui e i campioni d’Italia di diversi club di Premier, Arsenal in testa. Onana ha (ri)detto no e, di riflesso, ha rafforzato il sì per l’Inter: potrà firmare il suo quadriennale da tre milioni a salire solo a febbraio e, fino a quel momento non si può escludere niente lungo le tortuose strade del mercato, ma anche alla luce di queste nuove prese di posizione del portiere la fiducia è totale.

La Gazzetta dello Sport riporta, inoltre, un tiepido sondaggio con Antonio Rudiger, ancora senza rinnovo col Chelsea, ma le richieste di stipendio vanno oltre il consentito. Strapiace, però, un altro tedesco, conosciuto nella scorsa Champions: Matthias Ginter ha deciso di chiudere la sua avventura col Borussia Moenchengladbach e l’Inter pensa di avere carte da giocare. Troppi, invece, i corteggiatori per un suo compagno al Gladbach, il centrocampista svizzero Denis Zakaria, uno dei pezzi pregiati della collezione di parametri zero 2022 su cui la Juve è in pole. Molto dipenderà da come finirà la telenovela Brozovic che, teoricamente, potrebbe fare il percorso opposto e firmare per una nuova squadra a inizio anno.

