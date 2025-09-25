Calciomercato Inter: Joel Ordonez in lista per la difesa, occasione giovane e sostenibile

Calciomercato Inter, occhi su Ordonez: il difensore del Brugge tra le opzioni per ringiovanire la retroguardia. Tutti i dettagli

Il futuro della retroguardia dell’Inter passa anche dalle valutazioni su Joel Ordonez, difensore centrale classe 2004 del Club Brugge. L’ecuadoregno, già nel giro della nazionale e protagonista in Belgio con prestazioni solide nella Jupiler Pro League, è finito sotto la lente della dirigenza nerazzurra. Alto, forte nel gioco aereo e aggressivo nei duelli, Ordonez rappresenta un profilo giovane ma già affidabile, capace di garantire equilibrio tecnico ed economico.

Upamecano il sogno, ma i costi frenano

Il primo obiettivo di mercato resta Dayot Upamecano, centrale francese del Bayern Monaco noto per la sua fisicità e velocità. Tuttavia, l’operazione appare complicata: l’ingaggio da oltre 5 milioni netti a stagione e la concorrenza del Real Madrid rendono la trattativa in salita. Per questo motivo l’Inter valuta piste più percorribili, tra cui proprio Ordonez.

Ordonez, una scelta di equilibrio

Con l’uscita prevista di Francesco Acerbi a giugno – il veterano ex Lazio che ha garantito esperienza e leadership – servirà un rinforzo immediatamente pronto. Accanto a giocatori già collaudati come Manuel Akanji (difensore svizzero di grande affidabilità), Alessandro Bastoni (pilastro mancino della nazionale italiana) e Federico Dimarco (esterno sinistro cresciuto nel vivaio nerazzurro), Ordonez potrebbe inserirsi senza stravolgere i conti.

Il suo profilo convince perché unisce prospettiva e sostenibilità: non è un top player affermato, ma ha margini di crescita importanti e già un bagaglio internazionale che lo rende pronto al salto in Serie A e nelle coppe europee.

Alternative e strategie

Oltre a Ordonez, l’Inter segue anche Konstantinos Koulierakis, difensore greco del Wolfsburg, altro nome che garantirebbe solidità a costi contenuti. La strategia della società è chiara: evitare di puntare tutto su un grande nome e costruire una difesa che unisca esperienza e giovani in crescita.

Tra sogni e pragmatismo

Il presente dice Akanji leader, ma il futuro potrebbe parlare spagnolo… o meglio, ecuadoriano. Ordonez rappresenta una pista concreta e sostenibile, un investimento che guarda al domani senza rinunciare alla competitività immediata. San Siro potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista per la difesa nerazzurra.