Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Palacios: il difensore vola in Argentina, i dettagli

Calciomercato Inter, ufficializzata la cessione di Palacios: il giovane difensore lascia Milano e riparte dall’Argentina

Il mercato dell’Inter entra nel vivo con un’operazione in uscita che riguarda il reparto difensivo. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali, il club nerazzurro ha annunciato la definizione del trasferimento di Tiago Tomás Palacios. Il giovane talento argentino, alla ricerca di maggiore continuità per proseguire il proprio percorso di crescita, lascia temporaneamente l’Italia per fare ritorno nel suo Paese.

La formula scelta è quella del prestito, come specificato nella nota del club. Palacios, difensore centrale classe 2003 dotato di fisicità e buona capacità di impostazione, vestirà la maglia dell’Estudiantes de La Plata fino a gennaio 2027. L’accordo prevede inoltre un diritto di opzione per l’acquisto definitivo, offrendo alla società argentina la possibilità di valutare con calma il rendimento del giocatore nel campionato sudamericano.

Questa scelta rientra nella strategia dell’Inter di valorizzare i propri giovani, un percorso nel quale Cristian Chivu ha avuto un ruolo fondamentale durante la permanenza del ragazzo nella Primavera. La partenza di Palacios consente al club di sfoltire la rosa, pur mantenendo un monitoraggio costante sulle sue prestazioni fino al 2027, quando si capirà se il suo futuro sarà ancora a tinte nerazzurre o se l’Estudiantes deciderà di esercitare il diritto di riscatto.

