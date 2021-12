Calciomercato Inter: rifiutata un’offerta dalla Juve per Vecino

L’Inter pensa al mercato di gennaio ma, per muoversi, dovrà obbligatoriamente fare qualche uscita

Il titolo di campione d’inverno non cambia le prospettive e le idee dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, per intervenire sul mercato durante la sessione invernale, dovrà obbligatoriamente far registrare anche qualche uscita.

Le uscite più probabili saranno a centrocampo ma, al momento, la situazione è calma. Come riporta Repubblica, per Sensi si è mosso solamente il Sassuolo, mentre per Vecino il club avrebbe rifiutato un’offerta della Juventus.