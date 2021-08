Calciomercato Inter, no allo scambio Lautaro-Lacazette

L’Arsenal insiste per Lautaro Martinez e mette sul piatto il cartellino di Lacazette: la risposta dell’Inter ai ‘Gunners’

L’Arsenal cerca di approfittare delle problematiche tra l’Inter e Lautaro Martinez sul rinnovo contrattuale del ‘Toro’. Secondo La Gazzetta dello Sport, il sondaggio dei ‘Gunners’ per l’attaccante argentino è stato concreto con gli inglesi che hanno messo sul piatto il cartellino di Lacazette.

Secco no allo scambio da parte della dirigenza nerazzurra che valuta almeno 80 milioni di euro Lautaro Martinez. L’Inter non sarebbe intenzionata a scendere sotto tale cifra per il sacrificio dell’ex Racing: solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile il club campione d’Italia tratterebbe la cessione del giocatore, aprendo anche all’inserimento di contropartite tecniche. Ad oggi, però, questo scenario sembra poco probabile.

