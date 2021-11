Calciomercato Inter, si pensa al doppio colpo a gennaio: le ultime

Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano al doppio colpo nella finestra di riparazione, ma prima bisogna cedere gli esuberi

Anche le casse dell’Inter respirano dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il club nerazzurro percepirà 20 milioni di euro dal passaggio del turno e una porzione potrebbe essere reinvestita sul mercato a gennaio.

Eventuali mosse in entrata, comunque, sarebbero legate alle uscite come scrive La Gazzetta dello Sport. Se infatti dovesse andare via Sanchez, allora Marotta punterebbe Jovic dal Real Madrid per completare l’attacco di Inzaghi. Un eventuale arrivo di Nandez a centrocampo, invece, sarebbe legato all’addio del connazionale Vecino.

