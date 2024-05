Calciomercato Inter, il Barça offre Vitor Roque: lo scenario

Calciomercato Inter, il Barcellona ha proposto ai nerazzurri il giovane Vitor Roque in prestito: ecco lo scenario di mercato

Nome nuovo per il calciomercato dell’Inter. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Vitor Roque (attaccante classe 2005) sarebbe in rottura con il Barcellona e sarebbe stato proposto in prestito ai nerazzurri dal suo agente. Tutti i dettagli rivelati dal suo agente.

VITOR ROQUE ALL’INTER – «Il suo agente, André Cury, nelle ultime ore ha parlato apertamente dell’ipotesi di cessione, considerato che con Xavi il rapporto non è mai decollato. All’Inter, proprio in questi giorni, è stata prospettata l’ipotesi di un arrivo in prestito. Evidentemente il ragazzo è convinto di riuscire a ritagliarsi spazio nel club nerazzurro. In viale della Liberazione il nome di Vitor Roque non è certamente nuovo. In passato il ragazzo è stato seguito a lungo nel corso dei tour sudamericani dei dirigenti interisti. E infatti l’accostamento con la squadra di Inzaghi non è nuovo».

