L’Inter guarda al presente e al futuro per il calciomercato e Beppe Marotta avrebbe fatto la mossa decisiva per arrivare a Zielinski

L’Inter guarda al presente e al futuro per il calciomercato e Beppe Marotta avrebbe fatto la mossa decisiva per arrivare a Zielinski.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ad dei nerazzurri avrebbe fatto passi importanti con il polacco per il contratto. Il centrocampista è in scadenza a giugno con il Napoli e non ha intenzione di rinnovare, l’Inter gli ha messo sul piatto un ingaggio da 4,5 milioni e il ragazzo avrebbe detto sì.