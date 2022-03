Jovic lascerà il Real Madrid a fine stagione: fu pagato 60 milioni di euro nel 2019

Tra Luka Jovic e il Real Madrid sembra essere arrivata una fine. L’attaccante serbo fu acquistato nel 2019 per 60 milioni di euro, ma tra il calciatore e il club non c’è mai stato un gran feeling.

Come riporta As, il serbo lascerà i Blancos nella sessione estiva per potersi rilanciare dopo il periodo negativo vissuto con questa casacca.