Calciomercato Juve, anche Milik per l’attacco: l’idea di Allegri

Calciomercato Juve: i bianconeri starebbero pensando anche a Milik per l’attacco, ma Allegri non sarebbe convinto

Secondo quanto riportato da Sportitalia, in casa Juve si sta valutando anche la candidatura di Arkadiusz Milik per l’attacco, anche se l’ex Napoli sarebbe al momento soltanto il piano C.

Il polacco potrebbe essere la scialuppa di salvataggio nel caso in cui dovessero sfumare le piste predilette. I dubbi, però, sono dati dalla fiducia in lui da parte di Massimiliano Allegri, non convinto dalla sua tenuta fisica.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24