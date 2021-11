Calciomercato Juve, assalto dalla Premier per Kulusevski

Calciomercato Juve, sondaggi dal campionato inglese per Dejan Kulusevski: una big punta l’attaccante. Tutti i dettagli

L’Arsenal pensa a Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società inglese avrebbe messo gli occhi sullo svedese della Juventus effettuando un primo sondaggio in vista di gennaio.

Il classe 2000 ha finora collezionato un gol e un assist in 15 presenze con la Juventus tra campionato e Champions ed è tra i bianconeri in bilico in vista del calciomercato invernale. Primi approcci, dunque, da parte dei Gunners. Staremo a vedere.