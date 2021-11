Calciomercato Juve, Cherubini è rimasto a Londra: due calciatori nel mirino

Calciomercato Juve: Cherubini è rimasto a Londra per trattare da vicino due calciatori

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Federico Cherubini non è rientrato in Italia con la squadra dopo il KO col Chelsea. Il dirigente della Juve, infatti, ha prolungato il suo soggiorno a Londra per riallacciare contatti e incontri in chiave calciomercato.

In Inghilterra Cherubini si è concentrato su nuove opportunità: voci su Mitrovic del Fulham come piano B di Vlahovic e su Botman del Lille. Un occhio anche alle uscite: Aaron Ramsey piace a parecchi club di Premier, su tutti il Newcastle, ma attenzione anche a Dejan Kulusevski, che a Londra ha due estimatori speciali, Antonio Conte e Fabio Paratici.

