Calciomercato Juve: due nomi per il centrocampo. Il piano di Cherubini

Calciomercato Juve: il borsino a centrocampo. Due nomi nuovi di zecca per Cherubini, a caccia di un colpo a gennaio

La Juventus conta di piazzare un colpo a centrocampo nel mercato di gennaio. L’obiettivo numero uno Tchouameni del Monaco è complicato per prezzo e concorrenza internazionale, ecco perché la Juve continua a battere la pista Zakaria, ieri in campo con la Svizzera contro l’Italia.

Per il 24enne del Borussia Monchengladbach potrebbe bastare un indennizzo visto che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il piano B in questo momento è rappresentato dall’esperienza di Axel Witsel che piace tanto ad Allegri. Alternative giovani: il 21 enne Boubacar Kamara del Marsiglia, ma anche i nomi nuovi Kouadio Koné (20 anni, Borussia Monchengladbach) e Jens Cajuste (22 anni del Midtjylland), entrambi sono sotto osservazione. Lo scrive Tuttosport.