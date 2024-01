Calciomercato Juve, svolta sulla fascia sinistra: chi parte e chi torna

Calciomercato Juve, a gennaio possono cambiare molte cose sulla fascia sinistra: Kostic piace in Arabia, Allegri richiama Bernardeschi

La Gazzetta dello Sport, in un’analisi su tutte le manovre di calciomercato della Juve, fa il punto sulla corsia sinistra, che nei prossimi giorni potrebbe essere suscettibile ad alcuni cambi, tra addii e ritorni.

La strategia di Giuntoli è di vendere per comprare e quindi prima si guarda alle uscite, in particolare a quella di Kostic. Il serbo piace in Arabia Saudita, dove potrebbe ritrovare i suoi connazionale Mitrovic e Milinkovic-Savic. Se dovesse partire, Allegri sarebbe pronto a riabbracciare Bernardeschi, calciatore che già conosce e apprezza per la sua duttilità.