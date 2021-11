Calciomercato Juve, il futuro di Morata è ancora da decidere

Calciomercato Juve, ancora da capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata. Il riscatto dello spagnolo è in bilico

Il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere. L’attaccante spagnolo potrà essere riscattato dalla Juventus al termine della stagione per 35 milioni di euro. Un’ipotesi, come riportato Tuttosport, al momento remota.

È infatti probabile che la Juventus decida di non sborsare i 35 milioni, dopo averne spesi già 20 per il prestito biennale, e trattare con l’Atletico Madrid per uno sconto sul riscatto. Il futuro di Morata è inoltre legato a Dusan Vlahovic, e sempre in bilico.