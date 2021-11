Calciomercato Juve, l’ultima idea per l’attacco viene dalla Premier

Calciomercato Juve, i bianconeri hanno messo nel mirino anche un altro attaccante tra i profili già seguiti

La Juve si guarda intorno sul calciomercato per cercare rinforzi in particolare per il suo reparto offensivo.

Il nome in cima alla lista di Cherubini è quello di Vlahovic della Fiorentina, ma i bianconeri avrebbero individuato anche un’alternativa al bomber serbo qualora la trattativa non andasse in porto.

Per il Daily Mail, in particolare, tra i possibili obiettivi di mercato della Juve ci sarebbe anche Martial del Manchester United.