Calciomercato Juve, mossa per Gravenberch: pronta l’offerta

La Juve ha messo con decisione nel mirino il centrocampista dell’Ajax Gravenberch: le ultime sul calciomercato bianconero

La Juve si sta muovendo con decisione per anticipare la concorrenza e piazzare il colpo Gravenberch.

A riportare la notizia di mercato è il De Telegraaf, secondo cui i bianconeri sarebbero pronti a presentare un’offerta in tempi stretti all’Ajax per portare il talentuoso centrocampista a Torino. Il prezzo che fanno i lancieri per la cessione del giocatore classe 2002 è di 35 milioni.