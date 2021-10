Calciomercato Juve, novità sull’affare Rudiger: le ultime

Calciomercato Juve: dalla Spagna fanno il punto sull’affare Rudiger, mettendo i bianconeri in secondo piano

La Juve pensa a Rudiger come rinforzo per la difesa a parametro zero. Ma i bianconeri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul difensore del Chelsea.

Secondo quanto riferisce As, infatti, per Rudiger è forte la concorrenza che arriva dalla Spagna. Sia il Barcellona che il Real Madrid vorrebbero sfruttare l’occasione per prendere il centrale difensivo tedesco.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24