Calciomercato Juve, obiettivo Carnesecchi per il dopo-Szczesny. Il giovane portiere della Cremonese è di proprietà dell’Atalanta

Aria di rinnovamento per la porta della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, Cherubini avrebbe puntato il portiere della Cremonese Marco Carnesecchi per sostituire in futuro Wojciech Szczęsny.

Per il portiere di proprietà dell’Atalanta, ora in prestito in Serie B, la strategia sarebbe la stessa già adoperata per il polacco: il primo anno da comprimario e la seconda stagione da titolare.

La concorrenza è folta: oltre all’Atalanta stessa, che vorrebbe trattenerlo, hanno manifestato interesse anche Fiorentina e Lazio.