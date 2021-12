Calciomercato Juve, Origi l’ultima idea per l’attacco bianconero

Calciomercato Juve: nuove nome nella lista di Cherubini per l’attacco. C’è Divock Origi tra i nomi sulla lista

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo nome nella lista di Cherubini per rinforzare l’attacco. È quello di Divock Origi, attaccante del Liverpool che entra di diritto tra i candidati ad impreziosire il reparto avanzato di Allegri.

La Juve ha mosso i primi passi per prendere informazioni sul calciatore belga. Nella lista dei possibili movimenti in avanti, ad esempio nel caso in cui Morata restasse bianconero, lui c’è.