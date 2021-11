Calciomercato Juve: possibile addio a gennaio per Rabiot. Le ultime

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juve durante il calciomercato invernale: le ultime sul francese

Secondo La Gazzetta dello Sport Adrien Rabiot potrebbe diventare la cessione a sorpresa della Juventus nel mercato di gennaio. Dopo un avvio di stagione incoraggiante, nelle ultime partite si è completamente perso.

Non è diventato uno dei leader dello spogliatoio e non fa vedere di poter segnare i 10 gol che Allegri si aspetta, non è certo perfetto da falso esterno di centrocampo e non è mai stato provato da Allegri nei due uomini di centrocampo, forse oggi la sua posizione più naturale. Le qualità non sono in discussione ma il suo nome nella lista dei calciatori cedibili c’è, come sono ben presenti le domande sulla sua evoluzione da calciatore maturo. A 26 anni, sempre a un nulla dal salto di qualità ma mai capace di schiacciare il pulsante dell’ascensore, rischia di chiudere anche gli anni di Torino come un’esperienza sfortunata. La Juve non chiamerà permetterlo sul mercato però, se quel telefono suonerà, non dirà no. Ascolterà.