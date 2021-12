Mercato Juventus: in quattro in uscita, Kulusevski non è più incedibile

Calciomercato Juventus, decisioni prese: in quattro lasciano il club bianconero. Le ultime sulle trattative della Vecchia Signora

La Juventus ha in mente quattro cessioni per poter reinvestire soldi sul mercato. Rabiot, Ramsey e Arthur sono i tre nomi in cima alla lista dei possibili partenti. Il gallese ha già le valigie in mano, il francese non ha convinto mentre si nutrono tanti dubbi sul brasiliano.

Tra le fila dei bianconeri potrebbe aggiungersi un’altra cessione illustre: Dejan Kulusevski. Il classe 2000 svedese non ah convinto sin qui alla Juve, e ora rischia. In caso di buona offerta potrebbe partire. Arsenal e Tottenham monitorano la situazione e valutano il colpo. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24