Calciomercato Juve: Siviglia su Martial! L’offerta presentata al francese

Martial Juve, una rivale al lavoro per beffare la società bianconera nella corsa all’attaccante francese: le ultime notizie

Juve al lavoro per rinforzare la rosa sul mercato di gennaio. Il club bianconero, in particolar modo, è in cerca di un attaccante che porti gol ad un reparto che fin qui ha reso sotto le aspettative. Tra i nomi sulla lista c’è quello di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United.

Stando a quanto riferito da Sky Sports, però, per il francese il Siviglia sarebbe al momento in vantaggio. Il club andaluso avrebbe infatti già presentato una prima offerta di prestito allo United per il giocatore.