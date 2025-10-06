Calciomercato Juve: Tonali resta il grande sogno bianconero, le ultimissime notizie

Calciomercato Juve, summit Tonali-agente a Milano: il sogno bianconero torna a infiammarsi, le ultime

Il ritorno in Italia di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle United, in occasione degli impegni con la Nazionale, ha riacceso le voci di mercato che lo legano alla Juventus. L’ex regista del Milan, oggi punto fermo dei Magpies, ha incontrato a Milano il suo agente Beppe Riso per discutere del proprio futuro, alimentando le speranze dei tifosi bianconeri.

Convocato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex bandiera del Milan e oggi alla guida dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali, Tonali ha approfittato della parentesi azzurra per un summit con il suo procuratore. Un incontro che, secondo quanto riportato da GOAL, aveva come obiettivo quello di fare il punto sulla carriera del centrocampista, da tempo nel mirino della Juventus.

Tonali e la Juventus: un interesse mai sopito

Non è un mistero che la Vecchia Signora segua Tonali da anni. Già ai tempi della dirigenza guidata da Cristiano Giuntoli, il suo nome era in cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana. La Juventus considera il giocatore uno dei profili ideali per dare qualità e solidità al centrocampo, e non ha mai smesso di monitorarne la situazione.

Il muro del Newcastle

La scorsa estate, però, la trattativa non è mai decollata. Due i motivi principali: le richieste economiche altissime del Newcastle e la ferma volontà del club inglese di non privarsi del suo leader tecnico. Tonali, infatti, è considerato un titolare inamovibile e rappresenta la spina dorsale della squadra allenata da Eddie Howe. La sua centralità nel progetto dei Magpies è testimoniata dalle numerose presenze da titolare in questo avvio di stagione.

La Juve non si arrende

Nonostante il muro alzato dagli inglesi, la Juventus non ha intenzione di mollare la presa. Secondo GOAL, il nome di Tonali “resta centrale” nei piani della dirigenza bianconera, che continua a monitorare con attenzione la sua situazione contrattuale e sportiva in Premier League. L’obiettivo è quello di cogliere l’occasione giusta per tentare l’assalto e riportare in Serie A uno dei centrocampisti più talentuosi e completi del panorama europeo.