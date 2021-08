Calciomercato Juventus, Allegri vuole un centrocampista. I nomi

Massimiliano Allegri vuole un centrocampista, oltre a Locatelli. Ecco i nomi in lizza per la mediana bianconera

Allegri chiede un altro centrocampista per aumentare la solidità del reparto. Il primo nome della lista, il suo preferito, è Aurelien Tchouameni del Monaco. Il 21enne francese è valutato sui 30 milioni e difficilmente reperibile via formule “creative”. La Juventus intende comunque fare un tentativo in questi ultimi giorni di mercato, si ragiona su un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

In ogni caso il club bianconero si è già cautelato muovendo passi importanti per Alex Witsel che ha già dato disponibilità al trasferimento. Il centrocampista belga del Borussia Dortmund sarebbe un rinforzo esperto e pronto subito. Lo riporta Tuttosport.

